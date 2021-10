wikifolios sind individuell erstellte Handelsideen in Form von Musterdepots. Jeder bei wikifolio.com registrierte Nutzer kann seine Handelsidee völlig kostenfrei in einem wikifolio publizieren, also öffentlich auf der Plattform sichtbar machen, oder mit seinem wikifolio sogar die Basis für ein Finanzprodukt (wikifolio-Zertifikat) erstellen. Es gibt eine große Vielfalt an unterschiedlichen wikifolio-Zertifikaten, in die Anleger über ihr bestehendes Wertpapierdepot investieren können.