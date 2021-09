Bestseller entdecken

Was an der Börse heute noch funktioniert, kann schon morgen Schnee von gestern sein. Stephan Beier beweist, dass Anpassungsfähigkeit der Schlüssel zum Erfolg ist. Klassisches „Buy and Hold“ ist nichts für den Hochschuldozenten. Aktiv sichert er das wikifolio Trendfolge Long/Short Smallcap nach unten ab, setzt auch mal auf fallende Kurse und sorgt mit deuschen Nebenwerten für Mehrrendite. Was riskant klingt, ist weit davon entfernt.

