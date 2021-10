Bestseller entdecken

Ob High-Tech-Fitnessbikes für das Training zu Hause oder ein bisschen Brennstoffzellentechnologie - in Nordstern darf grundsätzlich alles hinein, das Megatrend ist. Oder Zukunftsfantasie hat. Oder wächst. Darüber hinaus lässt sich Trader Jörn Remus nicht einschränken. Erfordert das Marktumfeld mehr Cash? Kein Problem. Ist eine Aktie kurzfristig interessant, aber auf Dauer kein Kandidat fürs wikifolio? So sei es. Wo auch immer Remus Chancen ortet, dort schlägt er zu. Selbst US-Tech à la Nasdaq kann mit so viel Geschick in Sachen Performance bislang nicht mithalten.