Die Frankfurter Messe erstrahlte in grün

Unsere Anleger-Revolution rollt und rollt: Wir präsentierten uns auf der Deutschen Anlegermesse zusammen mit Vermögensverwaltern und unseren Partnern und erlaubten den Messebesuchern einen Blick in eine „gemeinsame“ spannende Zukunft

Ein verkürztes Wochenende liegt hinter uns, waren wir doch passend zur Frühjahrsmesse-Saison auf der Deutschen Anlegermesse in Frankfurt, einer der größten Finanzmessen im deutschsprachigen Raum. . Wir wollten unseren bisherigen Erfolg gemeinsam mit unseren Tradern und Anlegern gebührend „grün darstellen“, und reisten mit einem neuen, im Vergleich zum Vorjahr noch größeren, Stand an.

Neuer Stand: größer und grüner!

Großer Erfolg – großer Messestand

Bereits über 145 Millionen Euro haben Anleger seit dem Start der Social Trading-Plattform wikifolio.com im Sommer 2012 in die börslich handelbaren wikifolio-Zertifikate investiert. Alleine im Januar 2014 beliefen sich die Zuflüsse auf 30 Millionen Euro. wikifolios haben sich somit nun endgültig als fixe Größe in den Portfolios von Anlegern und Tradern etabliert – und darauf sind wir stolz.

Andreas Kern, Geschäftsführer wikifolio.com im Interview mit Andreas Franik

Neben dem gewohnten wikifolio.com Team und dem Partner Lang & Schwarz standen den Messebesuchern erstmals auch einige ausgewählte Vermögensverwalter für Fragen und Antworten zur Verfügung.

Vermögensverwaltung zum Anfassen

Seit Herbst 2013 können ausgewählte Vermögensverwalter ihre Strategien in einem eigenen Bereich als wikifolios veröffentlichen. Einige davon sind auch bereits als Zertifikat handelbar. Bestehende und natürlich auch neue Anleger können damit schon mit kleinen Beträgen erstmals an der Entwicklung von Vermögensverwalter-Strategien partizipieren. Die positive Resonanz aus der Finanzbranche und auch auf der Messe auf diese Erweiterung der Plattform ist ein weiterer Indikator dafür, welchen Stellenwert wir uns mittlerweile erarbeiten konnten. Auch die Besucher der Deutschen Anlegermesse zeigten sich erfreut darüber, einen direkten Einblick in die Arbeit professioneller Vermögensverwalter zu bekommen. Bei uns am Stand gab es nun quasi „Vermögensverwaltung zum Anfassen“.

Mittlerweile können Anleger direkt in Handelsstrategien von Vermögensverwaltern bei wikifolio.com investieren

Vermögensverwalter Michael Stegmüller und Antonio Biondo wikifolio.com

MessestandEigene Vermögensverwalter-Ecke am Stand

Herzlich Bedanken möchten wir uns in diesem Zuge bei den Vermögensverwaltungen Pruschke & Kalm GmbH, PEH Vermögensmanagement GmbH, Haser Vermögensverwaltung GmbH, BB-Wertpapier-Verwaltungsgesellschaft mbH, Performance IMC Vermögensverwaltung AG und CSR Beratungsgesellschaft mbH deren Mitarbeiter uns an beiden Tagen tatkräftig unterstützt haben – sowohl bei diversen Präsentationen und Interviews, als auch in Sachen Fragen interessierter Anleger.

Das wikifolio.com Team persönlich treffen

Auch die nächsten Wochen werden wir mit wikifolio.com sehr viel unterwegs sein. Wir freuen uns auf viele weitere persönliche Gespräche und Kontakte auf Events

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.