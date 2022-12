flatexDEGIRO im Visier der BaFin und der Trader

Darin kündigte das Unternehmen in der Überschrift eine Erweiterung des Vorstands und eine Präzisierung der finanziellen Erwartungen für 2022 an. Was sich zunächst noch relativ harmlos anhört, verursachte bei der ohnehin schon seit 1,5 Jahren unter Druck stehenden Aktie zum Wochenstart einen Kurseinbruch um noch mal fast 40 Prozent. In der Meldung war unter anderem zu lesen, dass die Aufsichtsbehörde Bafin im Rahmen einer Sonderprüfung Mängel bei bestimmten Geschäftspraktiken und in der Unternehmensführung festgestellt hat und deshalb höhere Kapitalanforderungen an das Unternehmen stellt.

Zudem wurde vier Wochen vor dem Jahresende die Umsatz- und Gewinnprognose gekürzt. Der Vorstand rechnet für 2022 nun nur noch mit Erlösen von 380 Millionen Euro, nachdem zuvor 400 Millionen Euro in Aussicht gestellt wurden. Noch heftiger fiel die Kappung der Gewinnziele aus. So wird bei der bereinigten EBITDA-Marge nur noch ein Wert von rund 37 Prozent anstatt der zuletzt geplanten 42 Prozent erwartet. Im Juni hatte flatexDEGIRO seine Prognose schon einmal nach unten revidiert. Probleme bereitet dem Broker vor allem die im aktuellen Umfeld nur verhaltene Handelsaktivität der Privatanleger. Daran scheint sich trotz des Börsenaufschwungs auch im laufenden Quartal bislang wenig verändert zu haben. Auch viele Analysten zeigten sich entsprechend enttäuscht.

Hoffnung auf eine technische Gegenbewegung

Wie üblich geriet die Aktie des Online-Brokers nach dem massiven Kursrückgang in den Fokus vieler Trader. Auf wikifolio.com zählte sie dadurch selbst beim Blick auf die vergangenen sieben Tage mit 142 Trades und 107 Käufen (75 Prozent) zu den am meisten gehandelten Aktien. Vor allem kurzfristig orientierte Trader zog es gestern auf die Käuferseite. Joachim Köngeter ( joibaer) zum Beispiel hat bei dem SDAX-Titel am späten Nachmittag eine kleine Trading-Position in seinem wikifolio Tradingchancen dt. Nebenwerte eröffnet.

Der seit vielen Jahren sehr erfolgreiche Trader versucht in diesem Portfolio kurzfristige Tradingchancen in deutschen Nebenwerten gewinnbringend zu nutzen. Die Haltedauer ist dabei mit „wenige Stunden bis einige Tage“ angegeben. Eine Strategie, die ihm bislang eine Performance von 124 Prozent oder 11 Prozent p.a. bescherte. Weil die gehaltenen Positionen immer wieder durch Hedging-Geschäfte abgesichert werden, konnte zudem der maximale Drawdown auf gut 18 Prozent begrenzt werden.

Tradingchancen dt. Nebenwerte joibaer DE000LS9FUG9 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +122,4 % seit 20.03.2015

-3,8 % 1 Jahr 0,81 × Risiko-Faktor

EUR 1.818.276,78 Investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 11,0 Prozent

Vernichtende Kritik und ein Hintertürchen

Ob sich Bernard Jamsek ( Jamsek) auf eine solche Spekulationen auch einlassen wird? Immerhin nutzt er für sein wikifolio Jamsek´s Premiumstrategie auch die Charttechnik, um Setups zu erarbeiten und möglichst optimale Ein- und Ausstiege zu definieren. Von dem Unternehmen flatexDEGIRO an sich scheint er wenig begeistert zu sein. Das belegt sein aktueller Kommentar zu den jüngsten Ereignissen: „Flatex wurde heute zurecht rasiert. Wichtige Neuigkeiten werden am Wochenende und nicht als Adhoc veröffentlicht. Eine satte Gewinnwarnung, die so von flatex nicht genannt wird. Erfinder von Kennzahlen wie Gewinn vor Kosten. Eine hässliche Art und Weise zu kommunizieren. Dazu verkündet der CEO erfreut, dass flatex von den steigenden Zinsen profitiert, welche nicht an den Kunden weiter gegeben werden. Dazu Depotgebühren... Die Bude hat nichts anderes verdient.“ Klingt nicht nach einem Investment von seiner Seite aus, wenn da nicht folgender Schlusssatz wäre: „Trader könnten mit einem Zock trotzdem auf eine Gegenbewegung hoffen.“ Wird er hier also doch schwach?

Jamsek´s Premiumstrategie Jamsek DE000LS9FUV8 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +99,8 % seit 20.03.2015

-2,5 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 180.679,04 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 9,5 Prozent

