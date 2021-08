Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. So geschehen letzte Woche bei Palantir Technologies. Der US-Datenspezialist überzeugte Investoren mit seinen Zahlen zum zweiten Quartal. Maximilian Rahn ( AktienMax) fasste die wichtigsten Ergebnisse zusammen: „Der Umsatz im Quartal stieg im Jahresvergleich um 49 Prozent auf 376 Millionen US-Dollar. Der bereinigte Free Cashflow erreichte 50 Millionen US-Dollar, was einer Marge von 13 Prozent entspricht.“ Nicht nur das abgelaufene Quartal, sondern auch die Zukunftsaussichten des Unternehmens stimmen Rahn optimistisch: „Bis 2025 geht Palantir von einer jährlichen Umsatzwachstumsrate von 30 Prozent aus. Diese Prognose halte ich für relativ konservativ. Denn Palantirs zukünftige Umsätze sind aufgrund der Vertragsstruktur und –laufzeit relativ planbar. Und die Anzahl der Kunden steigt stetig.“ Bei so viel Lob für das Unternehmen verwundert es wenig, dass Palantir in Rahns wikifolio Bambus Ultra mit 18,4 Prozent Gewichtung die zweitgrößte Position einnimmt.

Bambus Ultra AktienMax DE000LS9NWK1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +208,5 % seit 31.12.2018

+35,1 % 1 Jahr 1,22 × Risiko-Faktor

EUR 126.178,10 investiertes Kapital

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. Beobachten ließ sich dies letzte Woche bei Varta. Das Wertpapier des deutschen Batteriekonzerns verlor nach unter den Erwartungen gebliebenen Quartalszahlen deutlich an Wert. Trader nutzten diese Chance sofort und deckten sich mit Varta-Aktien ein. So auch Christian Mallek ( SIGAVEST), der am 13.08. kommentierte: „Nach den Zahlen, die etwas unter den Analystenerwartungen ausfielen, fällt die Aktie heute um 9 Prozent. Das nutzen wir für den Aufbau einer ersten Position, da im zweiten Halbjahr die Dynamik laut Vorstand wieder zunehmen sollte.“ In seinem wikifolio VV Umwelt- und Klimatrends ist Varta nun mit 2,1 Prozent gewichtet.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Gewinne mitgenommen haben wikifolio-Trader letzte Woche beim deutschen Verkehrstechnikunternehmen Schaltbau. Den Grund für die Verkäufe bei steigenden Kursen kennt Matthias Kühr ( matthiaskh), der die Aktie in seinem wikifolio Globale Familienunternehmen hält: „Schaltbau hat ein Übernahmeangebot der amerikanischen Private-Equity Gesellschaft Carlyle erhalten. Die Investorenvereinbarung sieht 53,5 Euro je Aktie vor. Das entspricht einer Prämie von 32 Prozent auf den Schlusskurs von Freitag (06.08.). Carlyle hat bereits Andienungsverpflichtungen von mehreren Kernaktionären erhalten, die ca. 69 Prozent des gesamten Grundkapitals repräsentieren und sich damit verpflichtet haben, das Angebot anzunehmen. Daher ist eine erfolgreiche Übernahme als sehr wahrscheinlich einzustufen.“

Globale Familienunternehmen matthiaskh DE000LS9QEM8 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +69,1 % seit 14.04.2020

+59,0 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 381.296,22 investiertes Kapital

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen – das zeichnet die Kategorie „Jumping the Ship“ aus. Ereilt hat dieses Schicksal letzte Woche Alteryx. Das US-Software-Unternehmen ist schon länger Sorgenkind vieler Trader. Die deutlichen Verluste der letzten Woche brachten einige von ihnen nun dazu, sich endgültig von der Aktie zu trennen. So auch Stefan Waldhausers ( stwBoerse), der die Alteryx-Position in seinem wikifolio High-Tech Stock Picking mit Verlusten schloss. Am 07.08. veröffentlichte Waldhauser einen letzten Blogbeitrag zur Aktie, in dem er die Quartalszahlen des Unternehmens analysierte: „Die Zahlen zum Q2 2021 waren durchwachsen: zwar stieg der Umsatz um 25 Prozent auf 120 Millionen US-Dollar und die Bruttomarge (Gross Margin) erreichte, wie von Alteryx gewohnt, hohe 89 Prozent (nach GAAP). Aber der operative Verlust verdoppelte sich auf 35 Millionen US-Dollar und auch der Cashflow war im Q2 mal wieder negativ.“

High-Tech Stock Picking stwBoerse DE000LS9J0L2 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +251,1 % seit 12.06.2016

+251,1 % seit 12.06.2016 - Risiko-Faktor

EUR 17.184.577,21 investiertes Kapital