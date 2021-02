Nie wieder Neuigkeiten verpassen – Neu auf wikifolio.com: Die wikifolio-Ereignisse

Sie wollten immer schon wissen, was in den wikifolios auf Ihrer Watchlist passiert? Sie möchten die letzten Trades und Kommentare Ihrer Lieblings-Trader sehen, ohne in jedes einzelne wikifolio hinein zu klicken? So ging es bisher vielen Nutzern aus unserer wikifolio.com Community. Also haben wir uns in den vergangenen Monaten den Kopf zerbrochen, wie eine Nachrichten-Übersicht für unsere Nutzer aussehen kann – und uns an die Entwicklungsarbeit gemacht. Die Beta-Version der neuen wikifolio-Ereignisse ist seit heute für registrierte Nutzer auf wikifolio.com Verfügbar.

Die wikifolio-Ereignisse – Ihr Newsfeed

Ab sofort können Sie als registrierter Nutzer im Bereich Ihrer Watchlist die „wikifolio-Ereignisse“ aufrufen. Folgen Sie den Geschehnissen in Ihren Lieblings-wikifolios und auf wikifolio.com nun noch einfacher und behalten Sie den Überblick. Die wikifolio-Ereignisse sind Ihre persönliche Übersicht mit Neuigkeiten und Informationen zu den wikifolios auf Ihrer Watchlist.

Folgende Nachrichten gehen in der ersten Version der wikifiolio-Ereignisse an den Start:

Transaktionen

Käufe und Verkäufe, die in wikifolios auf der Watchlist getätigt wurden





Kommentare, die von Tradern in wikifolios auf Ihrer Watchlist veröffentlicht wurden





Information, dass ein wikifolio auf Ihrer Watchlist eine oder mehrere neue Auszeichnungen erhalten haben





Hinweis, dass ein wikifolio auf Ihrer Watchlist ein 52-Wochen-Hoch erreicht hat





Information über Dividendenzahlungen, die in einem wikifolio auf Ihrer Watchlist durchgeführt wurden





Hinweis, dass ein wikifolio auf Ihrer Watchlist den Status geändert hat oder bald ändern wird, verfügbare Status sind „Bald investierbar“, „Jetzt investierbar“ oder „Geschlossen“





Nachrichten aus dem wikifolio.com Blog oder Hinweise auf spezielle Aktionen und besondere Ereignisse

Filtermöglichkeiten für bessere Übersicht

Auf der rechten Seite Ihrer wikifolio-Ereignisse können Sie durch die Eingabe des wikifolio-Titels nach Ereignissen in einem bestimmten wikifolio auf Ihrer Watchlist filtern. Durch Aktivieren oder Deaktivieren einzelner Ereignis-Kategorien können Sie Ihr Suchergebnis oder den gesamten Ereignis-Feed verfeinern.

Ihr Feedback bringt uns weiter!

Um Ihr Feedback zur Funktionalität oder etwaigen Problemen bei der Verwendung der wikifolio-Ereignisse einzuholen, haben wir einen „Feedback“-Button in die Seite eingefügt. Er befindet sich am rechten unteren Rand des Browser-Fensters und fordert Sie bei Klick auf, den eben gemachten Screenshot von der aktuellen Seite der wikifolio-Ereignisse zu kommentieren oder gegebenenfalls Punkte zu markieren. Im Dialogfenster rechts unten können Sie optional Ihre Daten oder eine weitere Nachricht eingeben. Wichtig ist, den Senden-Button zu klicken, sobald Sie fertig sind.

Für detailliertes Feedback zur Funktion und Ihren Input zu möglichen Weiterentwicklungen oder neue Ideen von Ihrer Seite versenden wir in einiger Zeit einen Link zu einer separaten Umfrage per E-Mail.

