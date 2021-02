Weiterbildungsaktion für Investoren in Kooperation mit der Finanzschule

Im Rahmen unserer Kooperation mit der Finanzschule bieten wir unseren Nutzern einen exklusiven Fortbildungs-Vorteil: Für das 2-tägige Wealth Master Class-Seminar von Gerald Hörhan und Harald Psaridis am 14. - 15.11.2014 erhalten wikifolio.com Nutzer 25 Prozent Rabatt.

In einem 2-Tages Seminar „Wealth Master Class“ der Finanzschule in Wien erlernen Sie den Unterschied zwischen Geld- und Sachwerten und die jeweiligen Vor- und Nachteile. Sie werden Anleihen, Aktien, Fonds und Immobilien bewerten können, wissen wie diese funktionieren und können beurteilen was Sie tatsächlich davon benötigen.

Die Vision von Gerald Hörhan und Harald Psaridis ist es, den Menschen die Grundbegriffe und das Handwerk zum Thema Geld und Investments näher zu bringen und Sie dem Ziel der finanziellen Unabhängigkeit näher zu bringen. Alle Menschen sollen die Möglichkeit haben – durch harte Arbeit, Disziplin und persönlichen Einsatz - finanziell unabhängig und frei zu werden.

Die Finanzschule stellt sich vor: Hier lernen Sie die Grundlagen für erfolgreiches Investieren! An keiner Schule und keiner Universität lernt man den richtigen Umgang mit Geld. Bei der Finanzschule lernen Sie warum Konsumschulden so gefährlich sind, wie Sie Ihr vorhandenes Vermögen langfristig und risikobewusst vermehren und vor allem, wie Sie finanziell unabhängig werden können.

wikifolio.com als Vortragender bei der Wealth Master Class in Wien

Nikolaos Nicoltsios, Product Manager bei wikifolio.com trägt vor: Samstag den 15.November.2014 um 14.00 bis 15.15 Uhr mit dem Vortrag Social Trading: So funktioniert's - Die besten Handelsideen als ideale Beimischung fürs Depot.

Erfahren Sie bei diesem Vortrag einen spannenden Einblick in die Welt des Social Tradings. Es werden unterschiedliche Handelsstrategien vorgestellt und Sie erfahren wie Sie bestmöglich von anderen Tradern lernen und profitieren können oder selber eigene Handelsstrategien (genannt wikifolios) erstellen können.

Sparen Sie mehr als 190 Euro

[Hier geht´s zur Anmeldung](http://www.amiando.com/CMVKKLY.html), mit dem Aktionscode "wikifolio" erhalten unsere Nutzer einen Nachlass von 194 Euro und investieren statt 749 Euro nur 555 Euro.

