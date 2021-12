Webinar-Highlight wikifolio.com

Webinar 19:00 – 20:00 Online

Wachstumsunternehmen richtig bewerten

Webinar mit Stefan Waldhauser und JustTRADE

In diesem Webinar verrät der erfahrene Investor Stefan Waldhauser die Grundlagen der langfristig orientierten High-Growth-Investing-Strategie, die er auch in seinem wikifolio "High-Tech Stock Picking" umsetzt.



Du erfährst dabei unter anderem, wie Tech-Aktien bewertet werden und worauf es beim Stock-Picking von Wachstumsunternehmen ankommt.



Zusätzlich nimmt auch Michael B. Bußhaus, Gründer und Geschäftsführer von justTRADE, am Webinar teil und geht dabei auf die Vorteile von Sparplänen ein und gibt einen exklusiven Ausblick auf den Launch von Sparplänen (darunter auch auf wikifolio-Zertifikate) auf der Plattform des Online-Broker justTRADE.



Abgerundet wird das Webinar von René Kötting, Client Relationship Manager bei wikifolio.com, der einen Einblick in die Grundlagen und Funktionsweisen der Social-Trading-Plattform gibt.

