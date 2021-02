Webinar finanzen.net: Nachhaltig investieren

Webinar 18:00 – 19:00 online

Rendite steigern mit nachhaltigen Investments? Ja, das ist möglich. Doch wie gelingt das, was zeichnet nachhaltige Investments überhaupt aus und wie finden Sie als Anleger die besten nachhaltigen Aktien? Das und mehr erfahren Sie am 11. Februar im Online-Seminar.

Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Modewort, Rendite und Umweltschutz schließen sich längst nicht mehr aus. Der Private Alpha AI Sustainable Index ist ein Aktien Portfolio führender globalen Firmen aus dem Bereich Nachhaltigkeit. Im Fokus sollen Aktien aus den Bereichen: erneuerbare Energien, Umwelttechnologien, Kreislaufwirtschaft, Transport der Zukunft, nachhaltige Ressourcennutzung stehen.

Im Trading-Webinar am 11. Februar stellt Ihnen Profi Christoph J. Gum sein Wikifolio "Private Alpha AI Sustainable Index" vor und gibt Einblicke in seine Trading-Strategien. Das Zertifikat verfügt zusätzlich über einen systematischen und emotionslosen Absicherungsbaustein durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz für unsichere Zeiten. Der Private Alpha Absicherungsalgorithmus CAESAR überwacht dabei permanent wesentliche Finanzmarktindikatoren. Er reduziert bei steigender Unsicherheit im Markt die Investmentquote des Portfolios. Kurz gesagt, das Wikifolio Zertifikat ermöglicht die volle Partizipation an den Aufwärtsbewegungen des Aktienmarktes, bietet aber gleichzeitig auch zusätzlichen Schutz bei Marktkorrekturen.

Geschäftsführer Christoph Gum vermittelt Ihnen im Trading-Webinar am 11. Februar um 18 Uhr einen spannenden Blick hinter die Kulissen. Folgende Fragen stehen im Mittelpunkt der Live-Veranstaltung:

Welchen Mehrwert liefern schnelle Datenauswertungen der führenden Notenbanken unter der Annahme der Modern Money Theory?

Wie lassen sich in diesem Umfeld mittels "Machine Learning" Kapitalmarktprognosen effizient verbessern?

Welche Branchen und Einzeltitel profitieren vom Wandel der Weltwirtschaft in einem nachhaltigen Wirtschaftskreislauf?