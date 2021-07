Trader-Vergütung: Berechnung der Erfolgsprämie in wikifolios

Nehmen wir an, im zu Ihrem wikifolio gehörenden wikifolio-Zertifikat wurden zu Jahresbeginn einmalig 60.000 Euro investiert.

Mit dem zugehörigen wikifolio konnten Sie bis Jahresende eine Performance von 18 Prozent erzielen.

Bezogen auf das Anlagevolumen haben Sie die Investitionen der Anleger um 10.800 Euro (18 Prozent von 60.000 Euro) auf 70.800 Euro vermehrt. Von den 10.800 Euro Wertzuwachs wird die vorab festgelegte Performancegebühr von 20 Prozent im wikifolio berechnet – das sind 2.160 Euro – und abgezogen.

Unter Annahme eines zum Zeitpunkt der Erwirtschaftung der Erfolgsprämie gültigen deutschen Umsatzsteuersatzes von 19%, beträgt die Berechnungsbasis daher 1.815,12 Euro (2.160 Euro dividiert durch 1,19) Entsprechend dem Anlagevolumen des wikifolio-Zertifikats von über 50.000 Euro stehen Ihnen nach der im vorherigen Kapitel erklärten Staffel 40 Prozent der Performancegebühr zu.

Sie erhalten also eine Erfolgsprämie in der Höhe von 40 Prozent von 1.815,12 Euro. Das sind 726,05 Euro.

(1)Dieser in unserer Lizenzvereinbarung mit Ihnen vereinbarte Abzug ist bedingt durch das vertragliche Setup zwischen dem Emittenten der wikifolio Zertifikate und wikifolio Financial Technologies AG und ist unabhängig von der umsatzsteuerlichen Beurteilung der Leistungsbeziehung zwischen Ihnen als Trader und wikifolio.



Bei der Berechnung der Grundlage Ihrer Erlösbeteiligung wird der jeweils, im Zeitpunkt der Erwirtschaftung der Erfolgsprämie in Deutschland gültige Umsatzsteuersatz angewandt. Für den Zeitraum von 1.7.-31.12.2020 wird aufgrund des 2. Corona Steuerhilfegesetz ein reduzierter kalkulatorischer Umsatzsteuersatz von 16% berücksichtigt. Für alle anderen Zeiträume beträgt der Abzug derzeit 19%.



Wurden im Auszahlungsbetrag unterschiedliche kalkulatorische Umsatzsteuersätze berücksichtigt, werden aus technischen Gründen getrennte Gutschriften erstellt.