Wie funktioniert Copy-Trading und was ist das eigentlich?

Copy-Trading & Social Trading jetzt erklärt

Ein Teilbereich des Social Trading ist das Copy Trading, bei dem Handelsideen ausgewählter Trader einfach kopiert oder automatisch nachgebildet werden. Es bietet Ihnen unzählige Trading Möglichkeiten – einen aktiven Austausch von Ideen, Strategien und Techniken und auch die perfekte Chance zur automatisierten Umsetzung von Handelsstrategien durch Follower.

Erfolgreich Strategien von Experten kopieren - Aktiven Traden automatisch folgen

Vorteil des Copy Trading ist, dass sich Investoren im Prinzip nicht aktiv um ihre Geldanlage kümmern müssen. Voraussetzung ist natürlich das Vertrauen in den Trader und seine umgesetzte Strategie. Investoren können aber oftmals entscheiden, ob sie allen Aktionen folgen oder nur einzelnen Trades. Nachteil des Copy Trading ist, dass die Aktionen des Traders zeitversetzt stattfinden und so in den meisten Fällen nicht zu denselben Konditionen nachvollzogen werden können. Oft haben klassische Copy-Trading Plattformen ein Verdientsmodell, dass auf Anzahl der Transaktionen im Depot basiert. Auch die Vergütung der Trader orientiert sich meist daran. So sind Copytrader sehr aktiv und handeln oft im Minutentakt, mit dem Ziel, die Anzahl der eigenen Trades zu erhöhen.

Bei Copy-Trading-Plattformen ist nicht nur die Registrierung Voraussetzung für die Nutzung der Plattform, sondern auch das Führen eines plattformeigenen Brokers für die Geldanlage in die dort veröffentlichten Strategien.

Copy-Trading-Anbieter stammen oft aus dem Bereich Fremdwährungs-Handel (Forex-, CFD-Trading) der nicht durch die Börse reguliert wird. Die Preisstellung erfolgt in diesem Fall dann durch den Broker selbst. Seriöse Anbieter in diesem Bereich bilden aber entsprechende Rücklagen („Hedging“). Dennoch kann für Anleger die sogenannte „Nachschusspflicht“ zum Tragen kommen, bei der Anleger Verluste über das eingezahlte Kapital hinaus abdecken müssen.

Was ist der Unterschied zwischen Copy Trading und Social Trading im Detail?

Auf den ersten Blick, scheinen Copy Trading (oft auch als Mirror Trading) und Social Trading bei allen Anbietern identisch zu sein.

In dieser Tabelle bieten wir Ihnen, an einem kurzen Vergleich der Merkmale von Copy und Social Trading, einen Überblick über generelle Unterschiede zwischen wikifolio.com und anderen Anbietern an.

Copy Trading, generell wikifolio.com Modell Copy Trading Abbildung der Entwicklung von Handelsideen durch ein Indexzertifikat Anlageuniversum CFDs & Forex Aktien, ETPs, Fonds, Hebelprodukte Geschäftsmodell Spread 0-30% PerformanceFee nach High Watermark-Prinzip + bis zu 0,95%p.a. Zertifikategebühr Trader-Vergütung Basierend auf Anzahl der Trades High Watermark-Prinzip Trader-Anreiz Trades erhöhen Erfolgsprämie Broker CFD Broker und andere Broker Unabhängig Preisstellung Preisstellung durch Broker Börsenpreise Sitz Malta, Zypern, Gibraltar Österreich, Deutschland Handelsplatz Börse Stuttgart, BX Swiss, außerbörslicher Handel bei L&S Nachschusspflicht Keine Nachschusspflicht