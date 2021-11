Wer kann ein wikifolio erstellen? Wie wird ein wikifolio investierbar?

Willkommen bei wikifolio.com, Europas größter digitaler Marktplatz für transparente Anlagestrategien und einer der drei bekanntesten Social-Trading-Anbieter im deutschsprachigen Raum. Wählen Sie aus den verschiedenen Arten von wikifolios. Mit einem klassischen wikifolio handeln Sie Aktien, ETPs, Fonds und Derivate in einem Portfolio – oder stellen Sie Ihre Lieblings-wikifolios in einem Dachwikifolio zusammen.

In nur wenigen Schritten können Sie Ihre eigene Handelsidee in einem kostenlosen wikifolio-Musterdepot umsetzen. Jeder registrierte Nutzer auf wikifolio.com kann kostenlos wikifolios anlegen und betreuen. wikifolios sind Musterdepots und der Handel in wikifolios findet virtuell statt.

wikifolio-Trader können ihre wikifolios privat oder öffentlich ("publiziert”) führen. Publizierte wikifolios in können, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen, investierbar werden und so die Basis für ein wikifolio-Indexzertifikat bilden.

Ein wikifolio zu erstellen ist ganz einfach und immer kostenlos! Jeder Schritt ist leicht verständlich erklärt.

Um ein wikifolio als Basis für ein Finanzprodukt zu qualifizieren, muss das wikifolio mindestens 21 Tage alt sein und bereits zehn unverbindliche Vormerkungen von anderen wikifolio.com Nutzern haben, die bereit wären, insgesamt EUR bzw. CHF 2.500 in das zugehörige wikifolio-Zertifikat zu investieren.

Der wikifolio-Trader selbst muss sich bei wikifolio.com, beispielweise mit einer Ausweiskopie oder Telefonnummer, legitimiert haben. Es folgt ein Telefongespräch mit einem wikifolio.com Mitarbeiter, in dem gemeinsam mit dem Trader die Handelsidee inhaltlich überprüft wird.

So wird Ihr wikifolio investierbar: Kriterien für wikifolios

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, wird die Emission eines wikifolio-Zertifikates, welches die Entwicklung Ihres wikifolios nachbildet, bei der Emittentin Lang & Schwarz Aktiengesellschaft in die Wege geleitet.

Am Ende des Emissionsprozesses dient Ihr wikifolio als fiktives Referenzportfolio, auf das sich ein wikifolio-Index bezieht. Hierauf begibt die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft Endlos-Indexzertifikate. Diese Endlos-Indexzertifikate werden an der Börse Stuttgart gehandelt und, sofern sie ausschiesslich auf Aktien basieren, an der BX Swiss gehandelt und können bei nahezu allen Banken und Online Brokern über die Börse Stuttgart oder direkt bei Lang & Schwarz gekauft und verkauft werden. wikifolio-Zertifikate sind besichert. Das bedeutet, Ausfälle aus einem mit Investitionen in Zertifikate generell einhergehenden Emittentenrisiko werden weitgehend abgesichert.

So einfach funktioniert Geldanlage heute. Erstellen Sie Ihr eigenes wikifolio!

Auf unserer Plattform nutzen Tausende Trader die Möglichkeit, ihre Börsenerfahrung unter Beweis zu stellen, indem sie ein oder mehrere virtuelle Musterdepots erstellen – die wikifolios. Stöbern Sie durch die vielfältigen wikifolios, finden Sie Ihre Favoriten und lernen Sie die wikifolio-Trader, die dahinter stehen, kennen.

FAQ: Was genau ist ein wikifolio-Zertifikat?