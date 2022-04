Darauf setzt die Community!

Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Feld, um zu sehen, in welche Unterkategorien sich die Anlageklasse gliedert. Mit Klick auf das jeweilige Feld navigieren Sie eine Ebene tiefer und können wiederum Details zu den einzelnen Kategorien erfahren. Sind Sie bei einem Einzelwert angelangt, werden stets die Top 20 angezeigt. Sie sehen den Anteil des Einzelwerts am Gesamtvolumen des in wikifolio-Zertifikate investierten Kapitals, sowie die aktuelle Monatsperformance. Von hier aus gelangen Sie per Mausklick direkt zur entsprechenden wikifolio.com Einzelwertseite oder zu unserem Partner Onvista, um alle Details zu diesem Wert zu erfahren.

Die Aktualisierung der Daten erfolgt täglich.