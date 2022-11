Chancen auf Rendite gibt es immer!

„Hedge“ meint Absicherung. Man sichert eine Wertpapierposition gegen eine negative Kursentwicklung ab, indem man Derivate kauft, die geeignet sind, von derselben Kursentwicklung zu profitieren. Soweit die Theorie. Ralph Markus Sonderhüsken | Sonderfolio könnte genau das in seinem wikifolio Top Hedge auch tun, wenn er es wollte. Die Freiheit hat er nämlich. Tatsächlich orientiert er sich an Hedgefonds - und an deren Freiheit, long und short auf allen Märkten zu gehen, um Gewinne zu erwirtschaften. Gut, dass das Vermeiden von Verlusten und das Erzielen einer Rendite an den Kapitalmärkten oft Hand in Hand gehen. Vermutlich sind Bärenmärkte und starke Korrekturen deshalb in Sonderhüskens wikifolio nicht erkennbar. Freiheit zahlt sich eben aus: Keine Spur vom „Corona-Knick“ und auch im laufenden Jahr notiert Top Hedge nahe Allzeithoch