Dominikus Jödicke

Studiert habe ich Finanzmanagement sowie Wirtschaftsgeschichte und mein Studium habe ich mit einem 1er-Schnitt abgeschlossen. Nebenbei habe ich mir das Programmieren beigebracht. Bevor ich mich als Börsenhändler selbständig machte, war ich für folgende Unternehmen tätig: ATOS SE, Weltklassekonzern für IT-Beratung & IT-Services Siemens Stryker Corporation, Spitzentechnologie der Medizintechnik Schlemmer Group, Automotive ALDI Unilever, Lebensmittelproduktion Noerpel, Logistikgruppe Deutsche Bank Alle 1,5 bis 2 Jahre wurde ich befördert und konnte dabei meine Fach- und Branchenkenntnisse sowie Verantwortlichkeiten stetig ausbauen, z.B. in der Investitions- und Unternehmensbewertung, im Bereich Merger & Acquisitions sowie im Beteiligungscontrolling. Zuletzt war ich bei einem international agierendem Konzern global für die Kosten-Leistungs-Rechnung und den Investitionsprozess verantwortlich. An der Börse bin ich bereits seit 1997 aktiv. In der Vergangenheit habe ich erfolgreich ETFs, Aktien, Währungen, Optionsscheine und Futures gehandelt. Schwerpunktmäßig war bzw. bin ich in folgenden Märkten aktiv: US-Aktienmarkt, Spot und Index-Futures Gold, Futures EurUsd, Spot und Futures Rohöl, Futures Seit mehreren Jahren bin ich insbesondere auf den quantitativen Handel mit NASDAQ-100-Futures spezialisiert. Dies spiegelt sich auch deutlich in unseren AnBergen-wikifolios wider. Ich habe live erlebt, wie die Dotcom-Blase platzte, wie Zentralbanken an den Devisenmärkten intervenierten, wie Rohöl von der Klippe sprang, wie Flash-Crashs selbst gestandene Händler zittern ließen, wie "Toxische Papiere" das globale Finanzsystem erschütterten und wie ein Virus die Weltwirtschaft in die Knie zwang... Und trotz all dem bin ich immer noch dabei. Ich mache täglich meine Hausaufgaben. Lerne ständig dazu und entwickele mich und meinen Handelsstil fortlaufend weiter. Deshalb: Insofern ein Trader auf wikifolio einen Hedge erfolgreich implementieren kann, dann bin ich es. Mein "böses Frauchen" spricht manchmal von meiner "Börsen-Besessenheit". Ich kann dem nur entgegnen: So sieht halt wahre Liebe aus! Angaben zu möglichen Interessenkonflikten: Ich selber, meine Familienmitglieder und Freunde sind regelmäßig in meinen wikifolios und / oder den darin enthaltenen Werten investiert. Haftungsausschluss: All meine wikifolios, all meine Kommentare und all meine Transaktionen stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf bezüglich eines wikifolios oder der darin enthaltenen Werte dar und sollten auch nicht als solches aufgefasst werden. Jeder der mich kennt, weiß, dass ich ein risikoscheuer Mensch bin. Deshalb möchte ich auch in meinen wikifolios das Risiko gering bzw. möglichst unter Kontrolle halten. Jedoch liegt es in der Natur von Börsengeschäften, dass durch unglückliche Umständen, das Kapital eines Anlegers jederzeit komplett aufgezerrt werden kann. Darum rate ich jedem ausdrücklich: Fällen Sie Ihre eigenen Anlageentscheidungen, unter sorgfältiger Abwägungen Ihrer persönlichen Lebens- und Finanzsituation, nur mit Unterstützung eines qualifizierten Anlageexperten/-beraters! mehr anzeigen

