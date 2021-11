Cemal Güner Soysal

mehr anzeigen

Mein Name ist Güner Soysal. Ich bin von Beruf Banker mit einem Masterabschluss in Finance und Accounting. Gleichzeitig bin ich Finanzblogger mit dem Schwerpunkt auf Aktieninvestments und Börsianer aus Leidenschaft. Meine Investmentstrategie basiert auf meinen persönlichen, value- und wachstumsorientierten Investmentkriterien und verfolgt einen langfristig ausgerichteten Investmentansatz. Im Rahmen meiner Investmententscheidungen berücksichtige ich zusätzlich mikro-, meso- und makroökonomische Faktoren. Ich investiere im Wikifolio in Unternehmen, welche ich auch in meinem persönlichen Depot besitze. Meine VISION: die besten Aktien der Welt finden. Mein ZIEL: den Markt nachhaltig und langfristig outperformen. Meine STRATEGIE: in Unternehmen mit einer einzigartigen Marktstellung, zukunftsorientierten Geschäftsmodellen, solider Finanzsituation und langfristigen Wachstumsaussichten mithilfe von selbst erstellten Aktienanalysen investieren. Du kannst gerne meinem Blog folgen, wo ich meine Investmentideen und Marktanalysen publiziere: https://real-financial-dynamics.com . Dynamische Grüße, Güner Soysal Real Financial Dynamics