Kaan Ciftci

Trader seit 2010 Ich glaube daran, dass wir kurz vor dem Durchbruch von massiven disruptiven Technologien stehen. Um einige Beispiele zu nennen, welche meiner Meinung nach unsere Zukunft maßgeblich beeinflussen werden: Distributed-Ledger-Technologie (Stichwort: Blockchain, Kryptowährung), 3D Druck, Künstliche Intelligenz, 5G Netzwerk, Alternative Antriebstechnologien (Electric Vehicles etc.) und noch viele mehr. Jeder dieser technologischen Entwicklungen, wird in den nächsten 5-10 Jahren unser tägliches Lebe stark verändern. Noch nie standen wir vor so vielen einzelnen technologischen Sprüngen gleichzeitig. Jeder Sprung einzeln betrachtet, bietet schon ein komplett neues Universum von Opportunitäten. Kombiniert man jedoch die einzelnen neuen Technologien miteinander ergeben sich Wachstumspotentiale, die wir uns aktuell noch nicht vorstellen können. Ich möchte ein Teil dieses Wandels sein und finanziell davon profitieren. Historisch gesehen gab es keine chancenreichere Gelegenheit als jetzt. In jedem Feld wird nach bahnbrechenden Erfindungen geforscht, welche sich gegenseitig zusätzlich potenzieren, sodass es möglich sein Kapital um das das 100-fache oder sogar 1000-fache zu vermehren. Diese Zeit ist Einzigartig. Meine Aufgabe als Trader besteht darin, diese technologischen Wandel zu verfolgen und die besten Unternehmen ihrer Klasse zu finden, welche es sich als Mission machen, diese technologischen Sprünge mitzugehen und diese zu definieren. Ich stehe euch gerne für einen persönlichen Austausch zur Verfügung und freue mich über jede Idee, Inspiration und Austausch. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre