ChanceTrader

Herzlich willkommen auf meinem Trader Profil, in meinen Portfolios achte ich hauptsächlich darauf dass die Branchen in der Zukunft sehr ausschlaggebend für die Menschen sind, wie zum Beispiel die Digitalisierung bzw. große Unternehmen die stark IT bezogen sind, oder immer mehr damit arbeiten. Doch auch mein Wasserstoff Portfolio habe ich erstellt, da ich der Meinung bin dass Wasserstoff in Zukunft äußerst wichtig für uns sein wird, genaueres dazu können sie in der Handelsidee nachlesen. Nach langer Handelserfahrung habe ich mich entschieden hier vorerst nur Portfolios mit Unternehmen bzw. Aktien zu veröffentlichen, die sich in der Zukunft durchsetzen werden, darauf habe ich mich spezialisiert. Mich würde es freuen wenn sie hier ihr richtiges Wikifolio finden würden. Mit freundlichen Grüßen mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre