Stephanie Planer

Ich beschäftige mich seit mittlerweile etwa 20 Jahren mit dem Thema Aktien und Anlagen. Die Idee für ein wikifolio hat ihren Ursprung in vielen Gesprächen mit Frauen und ihrer Unsicherheit, was das Thema Wertpapiere betrifft. Viele Frauen schrecken (noch) vor dem "Aktien-Dschungel" zurück, obwohl sie eigentlich generell natürlich durchaus daran interessiert sind, ihr Geld - vernünftig! - zu investieren. Daher soll sich bei meinen wikifolios die Auswahl der Aktien und ETFs hauptsächlich auf die "greifbaren" Titel beschränken, also auf Unternehmen, die man in der Regel auch kennt und deren Produkte oder Dienstleistungen man möglicherweise auch selbst nutzt. Ganz nach dem Motto von Warren Buffet: "Investiere nur in eine Aktie, deren Geschäft Du auch verstehst." Auch das Thema Nachhaltigkeit und (soziale) Verantwortung soll bei der Auswahl eine Rolle spielen. In diesem Sinne: Shine on you crazy diamond mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre