DavidSalcher

mehr anzeigen

Ich bin seit über 10 Jahren aktiv an der Börse tätig und handle vorzugsweise mit Aktien und ETFs. Während und nach meiner universitären Ausbildung (Master in Financial Management an der Harvard University und Master in Quantitative Finance an der Fachhochschule für Banking and Finance) wurde ausgiebig im Investment Banking und Management Consulting praktiziert. So konnte ich mir aus vielen Perspektiven ein abgerundetes Bild der Finanzwelt aneignen. Feeback und Fragen sind mehr als erwünscht - gerne einfach unter über Linkedin ( https://www.linkedin.com/in/david-salcher-420636144/ ) kontkatieren. Risikohinweis: Ich übernehme keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung meiner Informationen sowie gehandelten Positionen entstehen. Die von mir gehandelten und/oder beschriebenen Titel stellen weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Ich weise außerdem daraufhin, dass ich jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Ich übernehme keinerlei Gewähr für Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen mich, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden sind grundsätzlich ausgeschlossen. Ich handle über Wikifolio als Privatperson.