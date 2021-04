David Tieben

Mein Name ist David T. und ich bin 23 Jahre alt. Ich bin Masterstudent an einer deutschen Universität im Studienfach Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Energy and Finance. Neben meinem Studium war ich bei einer französischen Großbank im Bereich Client Finance tätig. Weitere Praktika folgten bei einer großen renommierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Bereich Audit and Assurance. Durch diese praktischen Tätigkeiten habe ich ein gutes Verständnis für Geschäftsberichte und Geschäftszahlen erhalten, die mir bei der Analyse von Aktien helfen. An der Börse bin ich seit 4 Jahren tätig. Ich betreibe hauptsächlich das passive Investieren, da man mit sehr geringem Zeitaufwand die Marktrendite erzielen kann. Ich glaube an vorübergehende Ineffizienz in Aktienmärkten, die man mit Hilfe der Value-Strategie für sich nutzen kann, um eine Mehrrendite zur erwirtschaften. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: Keine Erfahrung