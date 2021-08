Felix Rollbühler

Meine berufliche Karriere habe ich mit einer Ausbildung zum Elektroniker begonnen. Nach erstem Sammeln von Berufserfahrung in einem mittelständischen Familienbetrieb, wechselte ich zu einem weltweiten führenden Konzern um dort beim Produktionsstart und Hochlauf einer vollautomatischen Fertigungslinie für die Automobilebranche mit zu arbeiten. Später entschied ich mich für die Weiterbildung zum staatlich geprüften Medizintechniker. Dadurch konnte ich mein Wissen in BWL erweitern und vor allem vieles über die spannende und krisensichere Medizinbranche dazulernen. Nebenbei konnte ich dabei auch Zertifikate wie den Ausbilderschein, Strahlenschutzschein und zum Schluss den bayrischen Meisterpreis für besondere Leistungen erlangen. Zurzeit bin ich hauptberuflich Student, um im Studium für Bioprozessinformatik tieferes wissen in den Bereichen Lebensmittelproduktion, Landwirtschaft, Medizin, Automatisation und Informatik/künstliche Intelligenz zu sammeln. Und auch hier ist noch kein Ende meine Karriere in Sicht. Wie man sieht, bereitet es mir große Freude, immer neues Wissen zu erlangen. Dadurch bin ich schon vor mehreren Jahren auf die Börse gestoßen. Den ersten Kontakt zur Börse bekam ich über meinen älteren Cousin, der schon vor mir von der Finanzbranche begeistert war. Seitdem beschäftige ich mich beinahe jeden Tag in meiner Freizeit mit dem Thema Börse, Wertpapieren und den dahinterstehenden Firmen. Da in der vergangen Geschichte, langfristig Aktien immer die beste Anlagemöglichkeit waren, habe ich schon mit meinen ersten Einnahmen begonnen, in die Börse zu investieren. Aufgrund von positiven Ergebnissen in der Vergangenheit bin ich den nächsten Schritt gegangen, um mein Wissen und meine Arbeit an der Börse hier auf Wikifolio anzubieten. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre