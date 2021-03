FinanzNachbar

Mein Name ist Mark, ich bin 36 Jahre alt und beschäftigte mich seit fast 10 Jahren mit den Thema Geldanlage und Vermögensaufbau. Über die Jahre habe ich Erfahrung in fast allen Bereichen sammeln können, habe mich aber mit der Zeit mehr und mehr auf die Themenbereiche Aktienstrategien und Fonds in Form von ETFs spezialisiert. Ich bin nebenberuflich als Finanzcoach tätig und bringe den Leuten bei wie sie sich selbst um ihre Finanzen kümmern können. Dabei verkaufe ich ihnen keine Produkte, sondern vermittle Wissen und somit die Möglichkeit, dass sich jeder selbst Finanzpläne erstellen und sich somit selbst um seine Finanzen kümmern kann. Natürlich investiere ich selber auch mit meinem Privatvermögen an der Börse. Ich vermittle nur Wissen, welches ich selber lebe und aus Erfahrung gut heißen kann. Falls du dich auch dafür interessierst kannst du gerne auf meiner Website www.finanz-nachbar.de vorbeischauen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre