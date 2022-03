Hallo zusammen, ich bin Oliver, gelernter Bank-Finanzassistent mit anschließendem BWL-Studium (Schwerpunkt Finanzen und nachhaltiges Finanzmanagement) und Abschluss "Master of Science" an der Universität Stuttgart. Momentan arbeite ich bei einer Entwicklungsbank, welche private Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern finanziert, um die Entwicklung in diesen Ländern zu fördern. Dabei legt unsere Bank insbesondere Wert auf Nachhaltigkeitsgesichtspunkte und die Weiterentwicklung der finanzierten Unternehmen in ökonomischer und nachhaltiger Hinsicht. Die Verbindung von Finanzen und Nachhaltigkeit begleitet mich also schon seit über 10 Jahren. Dabei sehe ich mich weniger als Trader, sondern eher als Investor, welcher langfristig auf die Potenziale der Unternehmen im Wikifolio setzt. Die momentanen Entwicklungen in Hinblick auf - den Klimawandel und den damit verbundenen dringenden Handlungsbedarf - das Corona-Virus und die damit einhergehende Steigerungen von Rohstoff- und Energiepreisen - den momentan brandaktuellen Konflikt in der Ukraine, welcher aller Voraussicht nach weitere Preissteigerungen, vor allem im Bereich der fossilen Energieträger, zur Folge hat, bieten meiner Meinung nach interessante Perspektiven für nachhaltige Unternehmen und Lösungen für eine nachhaltigere Zukunft. Auch wenn es momentan aufgrund der Nervosität am Aktienmarkt weiterhin zu hoher Volatiltät / hohen Schwankungen kommen kann, ist spätestens jetzt die Zeit auch finanziell nachhaltiger zu denken und neben einer monetären Rendite auch eine emotionale Rendite durch den sinnhaften Einsatz unseres Kapitals zu erwirtschaften. Ich würde mich freuen, wenn du meine Gedanken teilst und bin natürlich jederzeit offen für Fragen, Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge. Da wir alle nicht allwissend sind, soll das Wikifolio vom Austausch leben, damit wir zusammen ein nachhaltiges und erfolgreiches Finanzprodukt für jedermann ins Leben rufen können. Vielen Dank für eure Untersützung, Oliver mehr anzeigen

