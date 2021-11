Christian Hintzen

Ich bin seit über 10 Jahren leidenschaftlich an der Börse interessiert. Beruflich arbeite ich im IT-Bereich. Beides lässt sich sehr gut kombinieren, da die Digitalisierung auch an der Börse ein Megatrend ist, der noch viele Jahre anhalten wird. 2010: Beginn an der Börse mit klassischem Buy and Hold Ansatz 2015: stärkere Fokussierung auf Einzelaktien und Fundamentalanalyse 2016/2017: Beginn Trading und Entwickeln einer Tradingstrategie seit 2018: Erfolge mit Swing- und Positionstrading, u.a. mit gehebelten Produkten mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre