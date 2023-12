GhostfaceKillah

Über 7 Jahre Erfahrung mit Aktienhandel Viele Bücher darüber gelesen, u.a. Warren Buffett bzw. Benjamin Graham, André Kostolany und viele mehr. Meine bisherigen Trading Erfolge waren eher bescheiden, aber ich habe daraus gelernt. Und das ist wiederum sehr wertvoll. „Dieser Mann erinnerte sich an das, was sonst alle vergaßen, und vergaß viel, an das sich jeder erinnerte. Er lernte lang, arbeitete hart und lächelte häufig, gestärkt von Schönheit und gefesselt von der Liebe." – Benjamin Graham mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre