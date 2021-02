Martin Loreck

Ich bin hauptberuflich IT-Product Owner und bin zum Trading gekommen, da es für mich alternativlos ist, wenn man an finanzielle Freiheit und Altersvorsorge denkt. Das Trading ist super, denn es bietet den Leuten eine Riesenchance, die sich mit viel Zeit und Engagement dem Thema widmen. Während meiner Trades dokumentiere ich alles penibel und analysiere jeden Trade nicht nur im Voraus, sondern auch im Nachgang. Ich lese Bücher - insbesondere zur technischen Analyse - schaue mir Videos an und werde immer besser. In den letzten Tagen habe ich einen eigenen Indikator und letztlich eine Strategie entwickelt, die mir über Tradingview Pushnachrichten mit einem dann eindeutigen Kaufsignal zur Verfügung stellt. Für mein Pushback wikifolio nutze ich Signale aus meiner eigenen Strategie, die ich in Tradingview selbst programmiert habe. Mittels RPA (UiPath) habe ich mir einen Bulkbacktester für meine Strategie programmiert und optimiere diese fortlaufend und auf alle Aktien die sich in meinem Screening befinden mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 2: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 3: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 4: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 5: 0 bis 1 Jahre