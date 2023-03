Ich habe mich die letzten Jahre intensiver mit dem Handel beschäftigt. Sehe mir regelmäßig die Marksituation an und informiere mich über Medien wie Der Aktionär, Börse Online, Finanzen.net, MarketWatch, Motley Fool, The Street, Yahoo Finance uvm. Hier finde ich viele Informationen zu meinen Aktien und auch neue Unternehmen für die Watchlist. Wichtige Kennzahlen sind für mich PE im Vergleich zu EPS Wachstum, Durschnittliches PE zu aktuellen PE und beachte das Ratio Gesamtschulden vs Jährlicher Gewinn. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität