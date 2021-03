Hi! Mein Name ist Maximilian, ich bin 25 Jahre alt und beschäftige mich nun schon seit einigen Jahren mit der Börse. In meiner Freizeit betreibe ich leidenschaftlich gern das Management meines eigenen Depots und habe aus dieser Begeisterung heraus nun auch ein wikifolio veröffentlicht, das fast komplett deckungsgleich ist mit meinem privaten Portfolio ist (nicht 100% idnetisch, da nicht alle Werte auf L&S handelbar sind). Ich kombiniere gerne verschiedene Anlagestile, um auf die jeweiligen Marktlagen reagieren zu können. Ich setze dabei auf stabile Value Aktien als Stabilitätsanker, wie auch auf größere Growthwerte und interessante Small Cap Stories mit viel Potenzial bei möglichst geringem Risiko. Gerade in der jetzigen Marktphase, in der die Notenpressen der Zentralbanken ununterbrochen im Einsatz sind und die Inflation langsam anzieht, greife ich in kleinem Umfang auch auf Rohstoffe zurück, z.B. über kleine Edelmetallpositionen. Mein übergeordnetes Ziel ist es, das Risiko nach unten gering zu halten über eine breite Diversifikation (auch über Asset Klassen hinweg) mit gleichzeitigem großen Upside Potenzial. Für die Pflege des Wikifolios und meines eigenen Depots verwende ich im Schnitt zwischen 20 und 30 h pro Woche. Ich lege dabei mittel- bis langfristig an (mehrere Monate bis Jahre). Ich bin kein Daytrader, allerdings auch kein Buy & Hold Anleger. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre