Seit einigen Jahren bin ich bei einer ländlichen Sparkasse angestellt. Habe bei dieser meine Ausbildung gemacht und innerhalb der Ausbildung ein duales Studium begonnen, welches ich in wenigen Monaten abschließen werde. Durch die Ausbildung und das Studium wurden mir viele theoretische Kenntnisse über das Thema Wertpapiere gelehrt und näher gebracht. Dort entnehme ich viele Wissenspunkte für das Trading und die Auswahl der richtigen Produkte und Unternehmen. Was ich allerdings für bedeutend wichtiger halte ist die Erfahrung in der Praxis. Wie strukturiert man sein jeweiliges Portfolio? Worauf muss man bei Ordern achten? Welche Hindernisse können auf mich zukommen? Welche Produkte bedeuten wie viel Risiko? Wie viel Risiko möchte ich machen? Was kann ein bestimmtes Wertpapier bedeuten und wie viel Anteil gebe ich diesem am gesamten Depot? Mit diesen Fragen beschäftigt man sich oft erst, wenn es tatsächlich um die erforderlichen Entscheidung in der Anlage geht. Und hier möchte ich theoretische Kenntnisse mit den praktischen verbinden. mehr anzeigen

