Sympathie für die Börse hatte DOMINIK GOLDBACH, Inhaber von GOLDBACH FINANCE, schon in seiner Jugend. Erst Recht als 1998 der große Crash kam, und seine Mutter zu ihm und seinen Geschwistern meinte: "Geht niemals an die Börse, da kann man so viel Geld verlieren". Befasst hat er sich mit dem Aktienmarkt aber erst ab 2014. Und wie fast jeder, beim 1. Versuch Lehrgeld bezahlt. Zum Glück nur sehr wenig. Danach begann er historische Chartverläufe zu studieren, in Foren und in Büchern zu lesen und Videos zu schauen. Ernsthaft zu traden begann er Ende 2018. Weil ihm die Gewinnchance bei Aktien mit hoher Markkapitalisierung zu gering war, hatte er sich dafür entschieden fast nur Nano Caps zu traden, daher auch der Nick- und Wikifolioname Nanostox. Pro Tag investiert Nanostox etwa 4-6 Stunden für die Suche nach Aktien in Foren, Magazinen und Stockscreenern. Meinung zur aktuellen Marktlage: Der Coronavirus hat die Digitalisierung extrem beschleunigt, viele Firmen haben davon profitiert, andere dagegen wurden nahezu liquidiert. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre