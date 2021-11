Newcomer2012

Die Idee ======= In der Geschichte der Menschheit gehen große technologische Errungenschaften stets einher mit einem Anstieg des Wohlstands. Wer im frühen 19. Jahrhundert in Eisenbahn-Unternehmen investierte, wurde mit satten Renditen belohnt. Genau so war es mit dem Automobil im letzten Jahrhundert oder zuletzt mit der IT. Ich bin überzeugt davon, dass der nächste große Zyklus bereits beginnt: Die Welt von morgen ist smart. Zur Zeit sind wir Zeuge, wie diese Kombination aus immer schnelleren und kleineren Computern (Smartphones), (mobilem) Internet und Big Data in nicht einmal 10 Jahren unser ganzes Leben verändert hat. Dabei muss man sich bewusst machen, dass wir gerade erst am Anfang stehen. In nicht allzu ferner Zukunft werden wir Veränderungen erleben, die die bisherige Entwicklung in den Schatten stellet. Um nur einige Bereiche zu nennen: - Lifestyle (Internet of Things) - Mobilität (autonomes Fahren) - Infrastruktur (Smart Cities) - Wirtschaft (Industrie 4.0) Dieses Wikifolio soll diesen Megatrend abbilden. Ich werde dabei in Unternehmen investieren, die an der Schaffung und letztlich des Erfolgs dieser smarten Welt von morgen beteiligt sind. Haltedauer ======== Grundsätzlich werde ich Wertpapiere mittel- bis langfristig halten. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität