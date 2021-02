Oscar Kirkovits

Bereits seit jungen Jahren an der Börse aktiv blicke ich auf reichlich Erfahrung im Umgang mit den Finanzmärkten zurück. Im Alter von 19 Jahren absolvierte ich an der Wiener Börse Akademie die Berufsprüfungen zum Wertpapierhändler am Termin- und Kassamarkt. Als junger Händler folgten die ersten Engagements bei verschiedenen Finanzinstituten in Österreich. Nach Abschluss meines BWL Studiums auf der Wirtschaftsuniversität Wien kam der Sprung ins Ausland. An der University of Monaco spezialisierte ich mein Investment Know-How mit einem Master of Finance mit Fokus auf Hedgefunds und Private Equity. Danach folgte eine Anstellung bei dem aktivistischen Hedgefund "Knight Vinke" mit Niederlassungen in Monaco, Zürich, London und New York. Im Anschluss daran arbeite ich als als Investment Manager für ein Family Office in Monaco und als Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft an der London Stock Exchange. Seit 2019 bin ich mit meiner eigenen Holding Gesellschaft selbstständig. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre