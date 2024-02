Über 28 Jahre Börsenerfahrung: - Privat seit 1996: Aktien- und Aktienindizes weltweit inkl. Derivate (Anlage- und Hebelprodukte, Optionen, Futures), Devisen, Kryptowährungen - Beruflich seit 2008 als Portfolio Manager & Kreditanalyst bei führenden Finanzinstituten: Globale Anleihen inkl. Derivate (Swaps, Futures, FX-Swaps) - Akademische Ausbildung: - 2005: Bachelor of Arts in Business Information Systems - 2007: Master of Science in Banking and Financial Management - 2012: CFA Charterholder mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre