Leon Buchholz

Hey, ich bin Leon, Jahrgang 1998 und habe mittlerweile, trotz meines recht jungen Alters schon knapp 10 Jahre Erfahrung mit Wertpapieren, Kapitalmärkten und Wealth/Asset Management. Das Ganze teilweise im privaten Bereich, teilweise im Laufe meiner beruflichen Tätigkeit. Angefangen habe auch ich, wie so viele damals indem ich mir einen klassischen aktiv verwalteten Aktienfonds bei der lokalen Bank habe verkaufen lassen. Doch dann hat es mich gepackt und ich habe mich intensiv mit allen Themen rund um Geld, Anlagen, Kapitalmärkte und Unternehmertum beschäftigt. So habe ich mein Wissen sukzessive auch auf Aktienbewertung und letztendlich komplexere Portfolio-Strategien unter Einbezug verschiedener Asset-Klassen (Aktien, Renten, Währungen, Rohstoffe etc.) erweitert. Beruflich bin nach Bachelor und Master in BWL, Finance und Entrepreneurship nun bei einem Private Equity Fonds als Investor aktiv. Meine eigenen Anlagestrategien verfolgen grundsätzlich, je nach Portfolio, unterschiedliche Strategien. Jedoch passe ich sie je nach übergeordneter Marktlage mit unterschiedlichen Allokationen auf unterschiedliche Asset-Klassen an. Der Hauptfokus liegt dabei immer auf Aktien. Zur Absicherung in überhitzten Marktphasen mische ich den Portfolios je nach Situation auch weitere Asset Klassen, wie Anleihen, Rohstoffe, aber auch ETFs hinzu. Der Aktienteil der Portfolios setzt sich sowohl aus unterbewerteten Value-Werten wie auch interessanten Nebenwerten zusammen. Dabei wird grundsätzlich immer ein langfristiger Anlagehorizont verfolgt und Investmententscheidungen werden hauptsächlich anhand von Fundamental- und Geschäftsmodellanalysen getroffen. Hinweis: Ich als Lizenzgeber handle oder beabsichtige Finanzinstrumente, die im wikifolio-Musterdepot enthalten sind oder sein können, selbst zu handeln. Hiermit bin ich meiner Offenlegungspflicht gegenüber der Gesellschaft und wikifolio.com nachgekommen. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Short- und/oder Long-Positionen in der/den behandelte(n) Aktie(n) / Zertifikat(en) halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre