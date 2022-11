mehr anzeigen

Anmerkungen zu meiner Person: stolzer Familienvater und beruflich selbständig Formale Bildung: Mathematik mit Nebenfach Informatik an der Universität, davor Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Finanzmanagement Kapitalmarktexpertise: seit dem Jahr 1996 investiere ich in Aktien und ETFs; 2018 kamen (Micro) Index-Futures hinzu Investitionsprozess: basiert auf mathematischen / statistischen Modellen, die ich selbst entwickele Zu meinen wikifolios: Je höher der Arbeitsaufwand bei der Entwicklung und Umsetzung einer Strategie für mich ist und / oder je weniger Investitionskapital ich aufgrund technischer Kapazitäten, welche von www.wikifolio.com abhängen, bei einer Strategie einsetzen kann, desto höher setze ich die Performance-Gebühr. Kauf- und Verkaufsaufträge für Finanzinstrumente, die ich über www.wikifoli.com aufgebe, werden nicht direkt an einem regulierten Marktplatz, wie es z.B. XETRA ist, platziert. Dies beeinflusst die zur Verfügung stehende Liquidität und Preisstellung. Preisentwicklungen und Volumen z.B. über Lang & Schwarz https://www.ls-tc.de behalte ich deshalb jederzeit im Auge. Beispielsweise sollte in meiner Strategie "Angewandte Mathematik" ohne Probleme eine Investitionssumme von ein paar Hundert Millionen € unter zu bringen sein. Für mein wikifolio "Effiziente Algorithmen" hingegen schätze ich das Limit auf 5-10 Millionen €.