Ich habe seid einem Jahr Börsenerfahrung.Ich habe schon hohe Beträge für andere Leute investiert. Ich habe mit einen paar SAP Aktien angefangen, danach auch andere Aktien hinzugezogenommen. Das Börsenwissen habe ich von meinem Vater gelernt , der ein großer Börsenexperte ist. Ich investiere in Aktien die in einem langfristigen Aufwärtstrend stehen, zu erkennen am Zehnjahreschart. mehr anzeigen

