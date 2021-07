Christian Plehn

Als privater Händler habe ich mich schon vor Jahren dem Handel an den Kapitalmärkten verschrieben. Meine Erfahrung sammelte ich nicht nur in hochgradig spannenden Bereichen, wie dem „Neuen Markt“ Ende der neunziger Jahre, sondern anschließend auch im Handel mit Devisen, Optionen und Aktien. Die lange bestehende und weiterhin andauernde Zusammenarbeit mit einem erfolgreichen Daytrader erweiterte den gemeinsamen Horizont. Neben dem eigenen Handel wurden weitere Handelsstrategien entwickelt und durch Webinare und Seminare vermarktet. Präsenz wurde auch auf Messen und in den Printmedien gezeigt, bis dieser unnötige Ballast schließlich abgeworfen wurde, um sich auf das wesentliche konzentrieren zu können – den täglichen Handel! Auch heute noch sind die gemeinsame Analyse und Bewertung der Märkte Bestandteil meiner täglichen Handelsentscheidungen. Im Laufe der Jahre verschob sich das Hauptaugenmerk von „Performance über alles“ in Richtung solides Risikomanagement. Die richtige Mischung aus beiden Zutaten zur richtigen Zeit ist es, die ein gutes Portfolio zu einem besseren Portfolio macht. Im Vergleich zu den Anfängen bewege ich mich jetzt in deutlich ruhigeren und angenehmeren Gewässern – allerdings ohne das Haifisch-Gen abgelegt zu haben. Das wikifolio-Musterdepot „Unlimited Opportunities“ wird den Beweis antreten, dass auch eine auf Derivaten basierende Handelsstrategie nicht mit überhöhten Risiken behaftet sein muss und dass beim verantwortungsvollen Umgang mit Derivaten die Vorteile einer solchen Strategie deutlich überwiegen. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität