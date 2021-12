Rolf Springmann

Was sollten Sie über mich wissen? In welcher Weise ziehen Sie Nutzen aus dieser Information? Vertrauen? - Was nützt es Ihnen wenn das Vertrauen groß war, die Verluste aber ebenso? Jeder sollte sich überlegen ob ihm eine sympatische Vita des Depotbetreibers oder eine überzeugende Performance wichtiger ist. - Aber sei es drum, hier die Information zu meiner Person: Ich bin ein privater Investor/Trader der sich seit dem Jahr 1985 mit Finanzmärkten befasst. Und seit 9 Jahren bin ich Rentner. Ich handle mit Wertpapieren, hier insbesondere mit Aktien, seit etwa 10 Jahren auch mit Futures (Spezialität: Rohstoffsektor) und Optionen. Ich sehe mich nicht als Zocker, sondern bevorzuge eine längerfristig angelegte Investmentidee. Insbesondere Investments abseits des Mainstreams und zukunftsträchtige Branchen oder Megatrends sind für mich von großem Interesse. Ich scheue keine erhöhte Volatilität des Engagements und halte Positionen gern länger wenn dem überdurchschnittliche Performance für einen gewissen Zeitraum gegenübersteht. Mit meinem Mix in Diversität erachte ich meine Engagements nicht risikovoller als es der Aktienmarkt insgesamt ist. Langfristig zu investieren (Positionen über Jahre zu halten) und Drawdowns auszuhalten ist für mich essenziell. Ich betreibe das Trading nicht aus dem Bauch heraus sondern mit System. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre