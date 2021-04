Josef Steger

Ich bin nach dem 2000-Boom zum Aktienhandel und Börse gekommen. Meine ersten Aktien waren dann Infineon und Hugo Boss. Da es Anfangs nicht so gut lief, habe ich daraus meine Lehren gezogen und erst einmal einige Bücher gelesen und Musterdepots geführt. Doch richtig lernte ich erst, als ich mit eigenem Geld investierte. Das Börsenfieber hatte mich gepackt und zwischenzeitlich erwirtschafte ich mit meinem Hobby kontinuierliche Profite. Hauptberuflich bin ich Angestellter und habe mit dem Finanzbereich wenig zu tun; es ist mehr oder weniger eine Freizeitbeschäftigung. Dabei konzentriere ich mich hauptsächlich auf Neubewertungen und Trendsausbrüche. Anfangs konnte ich mit schon (stark) gestiegenen Aktien wenig anfangen. Doch wie sagt man: The trend ist your friend! oder Warum soll eine Aktie, die sich im Aufwärtstrend befindet jetzt fallen, nur weil ich eingestiegen bin? So wünsche ich euch allzeit gute Börsengeschäfte! mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre