Oliver Gerd Schüürmann

Trader Vorstellung: Mein Name ist Oliver Schüürmann, ich bin 23 Jahre alt und studiere Wirtschaftspsychologie. Meine ersten Erfahrungen mit Finanzprodukten machte ich 2015 im Kryptomarkt. Anfang 2016 fing ich an, mich für disruptive Technologien und die Welt von morgen zu interessieren, kurz darauf kaufte ich meine ersten Tesla und Alphabet Aktien. Seit 2017 betreibe ich aktives Stock Picking, durch welches ich es durchweg schaffe, den Markt zu schlagen. Bei meiner Analyse von Unternehmen achte ich verstärkt auf diese Punkte: • Zukunftsvision • Stand in der Branche (Burggraben) und Konkurrenz • Board of Directors, insbesondere CEO • Umsatz und Gewinnmarge (Wertschöpfer oder Zerstörer) • Verschuldung angemessen Wandel ging noch nie so schnell, die nächsten Dekaden werden vollgestopft sein mit Technologien die unser aller Leben verändern. Ob Quantencomputer, 3D Prothesen, Crispr oder selbstfahrende E-Autos. Wir als Investoren sollten uns deswegen schon frühzeitig richtig positionieren um partizipieren zu können. Natürlich wird es Korrekturen geben, diese sollten aber meiner Meinung nach als Kauf Chance gesehen werden, um Einstände abzusenken. Ich bin durchweg bullish für das was kommt und freue mich sehr, Teil von Wikifolio sein zu dürfen und meine Ideen zu teilen. mehr anzeigen

