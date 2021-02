Sebastian94

Aktien sind seit meinem Wirtschaftsinformatikstudium ein fester Bestandteil meines Lebens geworden und ich bin nun mittlerweile seit 10 Jahren an der Börse aktiv. 2015 habe ich zudem bei einer US- Privatbank im Bereich Investmentprojekte ein Praktikum gemacht und wertvolle Erfahrung gesammelt. Durch meine Tätigkeit in der IT-Branche kann ich außerdem die Marktchancen von Technologieunternehmen gut beurteilen und möchte diese Beurteilung für ein chancenorientiertes Portfolio nutzen. Meine Strategie besteht grob gesagt aus der Verbindung von klassischem Investieren nach dem Value-Prinzip in Verbindung mit Blick auf die stark wachsende Growth Firmen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre