christian schlichting

Mittlerweile kann ich auf 22 Jahre Erfahrung im Investment zurückblicken. Daher habe ich schon einige Krisen erlebt und erfolgreich gemeistert. Ich beschäftige mich fast täglich mit der Börse allerdings ohne „hin und her macht Taschen leer“ ;) Im Laufe der Zeit habe ich mir eine Menge Wissen in dem Bereich angeeignet das ich hier nun im Wikifolio gebündelt einsetze. Durch Analysen habe ich herausgefunden welche Kombination von unterschiedlichen Strategien den größten Erfolg verspricht. Aktuell steht mit den Wintermonaten eine freundliche Marktphase an. Verschiedenen Indikatoren stehen auf strong-buy und auch der Kitchin-Zyklus zeigt, dass ein wirtschaftliches Tief erst 2024 zu erwarten ist. Es bietet sich also an offensiver zu agieren. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre