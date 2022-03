Soufiane Mouhsine

Ich bin Diplom-Betriebswirt und habe über 10 Jahre Erfahrung mit dem Handel von Wertpapieren. Ich hab mich mit den Jahren auf die Analyse und das Investment von amerikansichen high Tech, deutschen Dax sowie Nebenwerten intensiv beschäftigt. Ich handele auch mit ETFs und würde als Absicherung mit gerenigerem Hebel eine Shortposition eingehen, sofern der Markt eine schwächere Phase hat. Meine Absicht ist es langfristig zu beweisen, dass man mit einem unternehmerischen Investment-Ansatz den Gesamtmarkt nachhaltig outperformen kann. Ich möchte mich auf eine fundamental orientierte Anlagestrategie fokussieren die einen langfristigen Vermögensaufbau ermöglicht. Das heißt ein Anlagehorizont von 5-7 Jahren. Ich möchte natürlich auch für Anfänger und Börsenneulinge mit nachweisbaren Transaktionen einen Einblick ermöglichen, das ein langfristiger "Buy and Hold" Ansatz sich bewähren kann. Mit mein Wikifolio würde ich für unerfahrene Anleger die Entscheidung über ein Ein- oder Ausstieg übernehmen. Käufe und Verkäufe des Wikifolios "Investment in High-Growth and Future" sollten wenn möglich nur während der Haupthandelszeiten vollzogen werden, da hier der Spread (Differenz zwischen Kauf- und Verkaufskurs) am geringsten ist - Amerikansiche Werte zwischen 15:30 Uhr und 22:00 Uhr und deutsche Werte zwischen 9:00 Uhr und 17:30 Uhr. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre