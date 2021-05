Leonhard Scognamiglio

StudInvest ist ein Zusammenschluss von engagierten Studierenden und jungen Berufstätigen verschiedener Fachrichtungen. Uns verbindet das Interesse an den globalen Finanzmärkten und das gemeinsame Ziel nachhaltige Werte zu schaffen. Dabei streben wir an, jedem einzelnen Mitglied eine Plattform zu bieten sich kontinuierlich weiterzuentwickeln – persönlich und fachlich. Um dies zu erreichen, steht das Teilen von Ideen und die gegenseitige Unterstützung an erster Stelle. Analytisch, wissenschaftlich fundiert, praxisbewährt – auf Basis dieser Prinzipien haben wir gemeinsam einen Investmentansatz erarbeitet mit dem Ziel, in jeder Marktphase eine Outperformance gegenüber klassischer Benchmark-Indizes zu erzielen. Dabei verbinden wir jahrelange Erfahrungen mit Einzeltiteln, ETFs, Derivaten und FIAT & Kryptowährungen. Gemeinsam verfügen wir über ausgeprägte Kenntnisse in den Bereichen Finanzmathematik, Volks- und Betriebswirtschaftslehre, Statistik. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre