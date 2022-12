Meine Leidenschaft für die Aktienmärkte hat mich seit dem ersten Kontakt mit der Börse nicht mehr losgelassen. Mittlerweile investiere ich seit über 15 Jahren erfolgreich in Aktien. Das Interesse für das Value Investing wurde ursprünglich durch das Buch „Intelligent Investieren“ von Benjamin Graham geweckt. Der Value Investing Ansatz hatte mich damals sofort überzeugt gehabt und bildet den Grundstein für meine Anlagestrategie. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre