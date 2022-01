Mein Name ist Thomas und ich komme aus dem tiefen Süden der BRD. Aktiv an der Börse (mit Aktien) bin ich erst seit 2020, davor war ich vielmehr in ETF investiert. Mit 36 Jahren verbinde ich Interesse und Spaß am Thema mit dem wichtigen Zweck meiner Altersvorsorge. Als Unternehmer ist das bekanntlich nicht unwesentlich. Mein Ziel ist langfristig finanzielle Freiheit mit Freiheit im Depot. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre