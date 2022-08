Im Grunde ist der Aktienhandel ganz einfach: Was kaufe ich wann? Vermutlich ist das "Wann?" noch wichtiger als das "Was?" Wer sowohl "Wann?" als auch "Was?" richtig beantwortet, hat schon die Hälfte der Ernte eingefahren. Beantwortet man "Was verkaufe ich wann?" auch noch richtig, gehört man zu den Gewinnern. Fünf TOP SELECT Wikifolios versuchen, diese simplen Kriterien auf verschiedenen Märkten zu erfüllen. Die anderen folgen der Buy&HOLD-Strategie. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität