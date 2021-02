Ich beschäftige mich mittlerweile schon seit 20 Jahren mit dem Thema Börse. Anfangs noch mit reinem Aktienhandel, später kamen strukturierte Produkte dazu. Langfristiges Buy and Hold fand ich zu unbefriedigend, weil man in Krisenzeiten starke Rücksetzer in Kauf nehmen und diese unter Umständen lange aussitzen muss. Der kurzfristige aktive Handel dagegen hat mir gezeigt, dass es möglich ist, eine kontinuierliche Performance zu erzielen und Schwankungen klein zu halten. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre